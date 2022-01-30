Северную Европу накрыл шторм: в трех странах погибли люди

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Мощный зимний шторм "Малик" пронесся по северу Европы, унеся жизни не менее четырех человек.

Об этом сообщает АР.

Шторм нанес ущерб в семи странах Европы. Без электричества остались тысячи домохозяйств. Порывы ветра разрушали дома, а сильные дожди повлекли за собой наводнения.

Обильные дожди и снегопады прошли в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. В Германии и Великобритании останавливался транспорт. Особенно сильно шторм ударил по Шотландии.

"В Шотландии мальчик и 60-летняя женщина погибли в субботу в результате падения деревьев", – говорится в сообщении.

В некоторых частях Шотландии сообщалось о порывах ветра со скоростью более 160 километров в час. Это привело к массовым перебоям в работе транспорта и отключению электроэнергии в десятках тысяч домов.

В Дании сильный ветер с сильным дождем повлек за собой временное закрытие нескольких мостов, в том числе ключевой автомобильный и железнодорожный мост Эресунн, соединяющий Копенгаген и шведский город Мальме. В Швеции были отменены паромы на остров Готланд в Балтийском море.

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Датские СМИ сообщают, что 78-летняя женщина скончалась от тяжелых травм после падения во время сильного ветра. В соседней Германии местные СМИ сообщили, что мужчина погиб от падения билборда, свалившего ветер.

Наводнения во многих районах Дании нанесли значительный материальный ущерб. В полицию сообщили о нескольких дорожно-транспортных происшествиях, вызванных падением деревьев и разлетавшимся мусором.

В Сахаре близ города Айн-Сефра в Алжире выпал снег и покрыл песчаные дюны. Обычно в пустыне температура воздуха достигает примерно 136,4℉ (+58°C). Она опустилась до -2°C, что и обусловило осадку снега. За последние 42 года снег там видели пять раз: 1979, 2016, 2018 и 2021 года.