Северная Корея продемонстрировала "самое мощное оружие в мире"

КНДР показала новую ракету. Фото: МК

Во время военного парада в Пхеньяне представили новые баллистические ракеты подводных лодок, которые в КНДР называют "самым мощным оружием в мире".

Присутствующим на площади Ким Ир Сена продемонстрировали и другую военную технику, в частности "ультрасовременные" образцы тактических ракет и артиллерийских установок, сообщает ЦТАК.

"Самое мощное оружие мира, баллистические ракеты подводных лодок, поочередно появлялись на площади, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Американские СМИ предполагают, что представленные новые баллистические ракеты подводных лодок называются Pukguksong-5 и относятся к модернизированной версии продемонстрированной в октябре прошлого года Pukguksong-4.

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В конце прошлого года КНДР планировала провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты.