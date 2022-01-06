Северная Корея отчиталась об успешном использовании гиперзвуковой ракеты

Северная Корея успешно опробовала новое оружие. Фото: Reuters

В Корейской Народно-Демократической Республике успешно провели первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты.

После запуска ракета "совершила боковой маневр на 120 км" и "точно поразила цель, установленную на расстоянии 700 км". Проверку также прошла "система ампулы с ракетным горючим", которую опробовали "в зимних погодных условиях", со ссылкой на заявление Корейского центрального информагентства (KCNA) сообщает Yonhap.

За процессом наблюдали высшие представители оборонной индустрии страны. В то же время, северокорейский лидер Ким Чен Ын при запуске не присутствовал.

Испытания "подтвердили управляемость и устойчивость ракеты на этапе активного полета и оценили эффективность новой техники бокового движения, применяемой к отдельной боевой части".

"Центральный комитет партии выразил большое удовлетворение результатам испытаний и пусков и прислал восторженные поздравления в профильное научно-исследовательское управление оборонной промышленности", — подчеркнули в информагентстве КНДР.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила в море неизвестный снаряд. Запуск состоялся несколько дней спустя после того, как глава КНДР Ким Чен Ын на встрече правящей партии Северной Кореи заявил, что Пхеньян будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал.