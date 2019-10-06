Северная Корея назвала ядерные переговоры с США ужасными

Ядерные переговоры между КНДР и США на грани срыва. Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило правительство США в проведении "вражеской политики" и использовании диалога для внутренних целей.

"Мы не намерены вести такие ужасные переговоры, как сейчас, пока США не сделают существенного шага, чтобы полностью и бесповоротно отказаться от своей вражеской политики в отношении Северной Кореи", - сказал представитель министерства, сообщает DW.

5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В то же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. АDW. в США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.

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По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова. 28 февраля этого года второй в истории саммит между лидерами США и КНДР, который проходил во вьетнамском Ханое, завершился без договоренностей. КНДР продолжила ракетные испытания.