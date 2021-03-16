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вторник, 16 марта 2021 13:36

Сестра лидера КНДР пригрозила США "бессонными ночами" следующие 4 года

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Сестра лидера КНДР пригрозила США &quot;бессонными ночами&quot; следующие 4 года
Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон предостерегла США от необдуманных действий. Фото: neftegaz

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон обратилась в администрацию президента США Джо Байдена с предупреждением о необдуманных действиях.

Она заверила, что Вашингтон не сможет "спать спокойно" следующие 4 года, пишет CNN.

"Мы пользуемся возможностью, чтобы предостеречь новую американскую администрацию от развеивания запаха пороха на нашей земле", - говорилось в ее заявлении.

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Ким Ё Чжон резко осудила совместные военные учения США и Южной Кореи.

"Если администрация США хочет спать спокойно в ближайшие 4 года, ей лучше воздержаться от этого смрада", - прокомментировала сестра Ким Чен Ына.

По словам спикера Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена выступила с попыткой наладить контакт с КНДР. Однако Северная Корея не дала ни одной реакции в ответ.

Отныне в КНДР будут казнить за распространение видео с соседней Южной Кореи.

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