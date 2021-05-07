Шестиклассница устроила стрельбу в школе. Есть пострадавшие

Шестиклассница подстрелила двух детей и одного взрослого в школе. Фото: abcnews

В штате Айдахо, США, шестиклассница открыла огонь из огнестрельного оружия в школе. В результате пострадали двое детей и один взрослый.

Об этом заявили в полиции, пишет ABC News.

В 9:00 школьница вытащила из рюкзака пистолет и начала стрелять. В школьном коридоре она ранила двоих детей. Вышла на улицу и выстрелила во взрослого мужчины.

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Девочку обезоружил учитель и удерживал ее до прибытия полиции. Взрослого уже выписали из больницы, а детям необходима операция.

Мотив ребенка неизвестен. Имя школьницы остается в тайне. Полиция не знает, где девочка взяла пистолет.

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