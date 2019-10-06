Шесть слонов погибли в водопаде, спасая друг друга

В этом тайском водопаде подобная трагедия произошла не впервые. Фото: Thailand DNP

Шесть слонов погибли на водопаде Haew Narok ( "Ад падение") в Таиланде. Первым упало маленькое трехлетнее слоненок, а другие бросились за ним, пытаясь спасти друг друга.

Произошло это в центральном национальном парке Хао Яй, сообщает BBC.

Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда заявил, что чиновников вызвали на место происшествия в субботу ночью по местному времени, когда группа слонов перекрывала дорогу водопадом.

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На месте спасатели обнаружили еще двух слонов на краю пропасти. Их удалось спасти.

На этом водопаде подобная трагедия произошла не впервые. В 1992 году здесь погибло восемь слонов.

Двух последних северных белых носорогов будет защищать от браконьеров спаниель. Животные находятся в кенийском национальном парке Ол Педжета.