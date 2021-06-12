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понедельник, 14 июня 2021 08:30

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

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Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран
Знак Шенгенского соглашения в Люксембурге, 26 января 2016 го / Getty Images

14 июня 1985-го вблизи города Шенген пять европейских государств подписали договор "Об отмене паспортного и таможенного контроля между странами ЕС". За ним Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Германия и Франция согласились на постепенную отмену контроля на общих границах и введение свободного передвижения своих граждан.

В 1957-м при создании Европейского экономического сообщества среди целей его существования было заявлено создание общего рынка, что подразумевало так называемые Четыре свободы - перемещение товаров, услуг, людей и капиталов. Ради свободы перемещения товаров и услуг в 1958 году создали таможенный союз, а также приняли другие сделки. Хотя граждане стран ЕЭС не нуждались виз для взаимных поездок, сохранение паспортного контроля означало необходимость иметь паспорта и потерю времени при пересечении границ.

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Соглашение о постепенном отказе от пограничного контроля подписали 14 июня 1985-го на судне "Принцесса Мари-Астрид" среди реки Мозель, в месте схождения границ Люксембурга, Франции и ФРГ. Она получила название ближайшего города - Шенген в Люксембурге. Точка схождения границ трех стран была выбрана потому, что паспортный контроль еще раньше отменили страны Бенилюкса - Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Соглашение предусматривало постепенную замену паспортного контроля на визуальное наблюдение за индивидуальными транспортными средствами, которые могли не останавливаться на границах, а лишь притормаживать.

В 1990-м те же пять государств подписали "Конвенцию о введении в действие и применении Шенгенского соглашения", которая предусматривала создание Шенгенской зоны с полной отменой регулярного паспортного контроля, унификацией визовой политики для владельцев паспортов, полицейский и судебный сотрудничество. Соглашение вступило в силу в 1995-м для восьми стран. К первичным участников присоединились Италия, Испания и Португалия.

Шенгенское соглашение вступило в силу 26 марта 1996-го и действовала до 1 мая 1999 года, когда вошла как составная часть законодательства ЕС. Новые члены соглашения не подписывают отдельный договор, а берут обязательство выполнять Шенгенские правила как часть законодательства ЕС. Ирландия и Великобритания присоединились к Шенгенскому соглашению на ограниченных условиях.

По состоянию на 2021-й в Шенгенскую зону входят 26 стран. В частности, четыре, не в ЕС - Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Де-факто в Шенгенскую зону также входят три европейские микрогосударства - Монако, Сан-Марино и Ватикан. Одно государство-член, Ирландия, договорилось об отказе от Шенгенской зоны и продолжает осуществлять пограничный контроль с другими членами ЕС, в то же время имеет открытые границы с Великобританией. Четыре государства ЕС не входят в Шенгенскую зону - Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния.

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Дата
14
июня

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

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