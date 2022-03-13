Сенатор США призвал предоставить Украине истребители

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Сенатор США Роб Портман призвал передать истребители Украине, включая МиГ-29.

Он не понимает, почему Штаты продолжают медлить с отправкой после того, как передали нашей стране другое военное оборудование, в том числе зенитные ракеты Stinger, передает CNN.

"Мы слышали непосредственно от украинцев, что они очень хотят получить их. Они хотят иметь возможность лучше контролировать небо, чтобы дать шанс на борьбу", - заявил Портман.

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Он добавил, что украинский народ просто просит дать возможность защитить себя.

"Поэтому, по мере эскалации, украинский народ просит просто дать ему возможность защитить себя. Дайте им возможность попытаться остановить это преимущество России в воздушной мощи, чтобы спасти жизнь людей и, надеюсь, прийти к мирному решению",- сказал Портман.

Президент США Джозеф Байден лично ветировал передачу Украине польских истребителей МиГ-29. Его мотивация – не провоцировать Владимира Путина на эскалацию войны.