Передачу польских самолетов Украине заблокировал лично Байден - WSJ

Отказ США передать польские самолеты Миг-29 – это фиаско Байдена. Он ведет себя перед Путиным, как в ситуации с Афганистаном талибами.Фото: Getty Images

Президент США Джозеф Байден лично ветировал передачу Украине польских истребителей МиГ-29. Его мотивация – не провоцировать Владимира Путина на эскалацию войны, пишет The Wall Street Journal в редакционной статье.

Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов спровоцируют. Это сложно понять, особенно когда Пентагон говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие более эффективно. То есть отправка менее смертоносных самолетов приведет к эскалации, а оружие, которое на самом деле страшнее, не приведет?" – задается вопросом The Wall Street Journal.

Авторы материала убеждены, что такое решение - это фиаско, посылающее Путину сигнал о НАТО.

"Суть сдерживания состоит в том, чтобы вынудить противника поверить, что определенные действия приведут к ответу. Демонстративно не отправляя войска и говоря, что причина - страх перед эскалацией, Байден указывает Путину на то, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США", - пишет WSJ.

Издание приводит параллели с Афганистаном, указывая, что такое поведение становится нормой для президента США.

"В Афганистане он требовал быстрого и грязного выхода к определенной дате, чтобы не спровоцировать захвативший власть Талибан. Результатом стало американское унижение, которое, может быть, повлияло на решение Путина напасть на Украину", – предполагает The Wall Street Journal.

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8 марта правительство Польши согласовало передачу всех своих самолетов МиГ-29, на которые претендовала Украина, в распоряжение США. Истребители должны были быть перемещены на военную базу США Рамштайн в Германии, а оттуда попасть в Украину.

В то же время США заявили, что не считают предложение Польши реализуемым.

"Перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, вылетят из базы США-НАТО в Германии и улетят в Украину, против которой воюет Россия, вызывает беспокойство у всего Альянса", – заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не возражают против передачи самолетов Украине.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.