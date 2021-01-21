Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов

Фото: Reuters

Сенатор от штата Вермонт и бывший конкурент Джо Байдена Берни Сандерс появился на инаугурации президента США в вязаных варежках и стал мемом.

В Вашингтоне 20 января было +5 градусов по Цельсию, сообщили Reuters.

Его наряд не по погоде контрастировал с внешним видом гостей.

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Сеть пришла в восторг от модного образа Сандерса и пророчит мужчине будущее иконы стиля.

Оказалось, что перчатки сенатору связала и подарила школьная учительница из штата Вермонт.

Сеть распространяет мемы о президенте США Дональде Трампе, которому объявили 2-й импичмент.