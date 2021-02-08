Сенат США рассмотрит импичмент Трампу на этой неделе

Судебное слушание по импичменту Трампа пройдет 9 февраля. Фото: Reuters

Во вторник, 9 января, Сенат США начнет 2-е судебное слушание по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".

100 сенаторов должны решить, виновен ли Трамп в "подстрекательстве к мятежу" во время штурма Капитолия 6 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Трампа подали в суд и требуют $1,3 млрд компенсации

56% американцев поддерживают импичмент Трампа и запрет баллотироваться на следующих выборах.

50 демократам нужна поддержка менее 17 республиканцев, чтобы осудить предшественника Джо Байдена. В Сенате поддержку Республиканской партии считают маловероятной.

Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон официально обратился в Сенат с просьбой перенести слушания по импичменту Трампа на другой день, потому что в шабат он работать не может.