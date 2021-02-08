Сенат США рассмотрит импичмент Трампу на этой неделе

Во вторник, 9 января, Сенат США начнет 2-е судебное слушание по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.
Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".
100 сенаторов должны решить, виновен ли Трамп в "подстрекательстве к мятежу" во время штурма Капитолия 6 января.
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56% американцев поддерживают импичмент Трампа и запрет баллотироваться на следующих выборах.
50 демократам нужна поддержка менее 17 республиканцев, чтобы осудить предшественника Джо Байдена. В Сенате поддержку Республиканской партии считают маловероятной.
Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон официально обратился в Сенат с просьбой перенести слушания по импичменту Трампа на другой день, потому что в шабат он работать не может.
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