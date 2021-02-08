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понедельник, 08 февраля 2021 11:06

Сенат США рассмотрит импичмент Трампу на этой неделе

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Сенат США рассмотрит импичмент Трампу на этой неделе
Судебное слушание по импичменту Трампа пройдет 9 февраля. Фото: Reuters

Во вторник, 9 января, Сенат США начнет 2-е судебное слушание по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".

100 сенаторов должны решить, виновен ли Трамп в "подстрекательстве к мятежу" во время штурма Капитолия 6 января.

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56% американцев поддерживают импичмент Трампа и запрет баллотироваться на следующих выборах.

50 демократам нужна поддержка менее 17 республиканцев, чтобы осудить предшественника Джо Байдена. В Сенате поддержку Республиканской партии считают маловероятной.

Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа Дэвид Шон официально обратился в Сенат с просьбой перенести слушания по импичменту Трампа на другой день, потому что в шабат он работать не может.

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