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среда, 10 февраля 2021 04:16

Сенат США проголосовал за конституционность импичмента Трампу

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Сенат США проголосовал за конституционность импичмента Трампу
Трампу выносят импичмент. Фото: Reuters

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президента Дональда Трампа.

Обсуждение по сути продолжат на следующий день, сообщает CNN.

56 сенаторов признали процесс импичмента Трампа конституционным, 44 - проголосовали против.

В поддержку импичмента выступили в основном сенаторы-демократы. По конституционности импичмента Трампа проголосовало шесть сенаторов Республиканской партии.

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Ранее сообщалось, что в Сенате начался второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа.

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