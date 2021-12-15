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среда, 15 декабря 2021 20:54

Сенат США принял оборонный бюджет на $778 млрд – об Украине не забыли

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Сенат США принял оборонный бюджет на $778 млрд – об Украине не забыли
США выделит Украине $300 млн помощи. Фото: pixabay.com

В среду, 15 декабря, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд. Документ после нескольких недель задержки направили на подпись президенту США Джо Байдену.

Проект бюджета предполагает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, пишет Axios.

Отмечается, что это на $50 млн больше, чем спрашивал Байден, в том числе $75 млн на летальное вооружение.

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В то же время, в проект бюджета не вошла поправка, которая предусматривала санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Ее предложили сенаторы-республиканцы Боб Менендес и Джим Риш.

В целом, проект закона предусматривает $770 млрд на военные расходы, что на 25 млрд больше, чем просил Байден, и примерно на 5% больше, чем предполагал прошлогодний бюджет.

Он также предусматривает $4 млрд для европейской оборонной инициативы и $150 млн для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.

Ежегодный оборонный законопроект США предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона. Он принимается Конгрессом на двухпартийной основе ежегодно за последние шесть десятилетий. За принятие документа в этом году проголосовали 89 сенаторов, против было 10.

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Дата
15
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