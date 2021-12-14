США указали Путину два пути дальнейших действий в отношении Украины

Владимир Путин, который не признает агрессию РФ против Украины. Фото: Reuters

Посольство США в Украине считает, что последующие действия России в отношении Украины прогнозировать рано. Однако американцы предложили РФ два четких пути дальнейшего развития действий.

Об этом сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп, сообщает "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны



"Дальнейшая агрессия против Украины, которая повлечет за собой чрезвычайно высокие затраты для России, потому что мы примем решительные меры, которые мы намеренно не применяли раньше, или альтернативу, которой является диалог и дипломатия. Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь", – сказал Лангенкемп.

Также спикер сообщил, что США не будут учитывать слова России, а будут смотреть на ее реальные действия в ближайшее время.