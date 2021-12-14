США указали Путину два пути дальнейших действий в отношении Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Просмотров: 225
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 3825
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1143
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 720
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1746
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
1 Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 9117
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4185
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2979
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1989
Фото
Все фото
3
9
3
2
15
Нардеп потолкался с охраной в Раде
Нардеп потолкался с охраной в Раде
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в &quot;Квартал 95&quot;
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Видео
Все видео
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
"Служим Советскому Союзу" и "новости из Челябинска" - гостелеканал "Дом" продолжает пробивать дно
Зеленский плюет на закон: журналисты показали ряд историй
Зеленский плюет на закон: журналисты показали ряд историй
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3519
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6138
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1467
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4554
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2021
Просмотров: 765
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
вторник, 14 декабря 2021 13:18

США указали Путину два пути дальнейших действий в отношении Украины

  Комментировать
США указали Путину два пути дальнейших действий в отношении Украины
Владимир Путин, который не признает агрессию РФ против Украины. Фото: Reuters

Посольство США в Украине считает, что последующие действия России в отношении Украины прогнозировать рано. Однако американцы предложили РФ два четких пути дальнейшего развития действий.

Об этом сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп, сообщает "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны

"Дальнейшая агрессия против Украины, которая повлечет за собой чрезвычайно высокие затраты для России, потому что мы примем решительные меры, которые мы намеренно не применяли раньше, или альтернативу, которой является диалог и дипломатия. Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь", – сказал Лангенкемп.

Также спикер сообщил, что США не будут учитывать слова России, а будут смотреть на ее реальные действия в ближайшее время.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США указали Путину два пути дальнейших действий в отношении Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Землетрясение уничтожило город в империи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 26074
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 25182
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 14985
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14139
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 10422
Политика
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
Еще одна "слуга" перебежала к Разумкову
 Просмотров: 144
"Был заместитель - нет заместителя": Арахамия прокомментировал возможное наличие гражданства РФ у Гогилашвили
"Был заместитель - нет заместителя": Арахамия прокомментировал возможное наличие гражданства РФ у Гогилашвили Просмотров: 162
Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны
Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны Просмотров: 297
Верховная Рада разблокировала подписание "ресурсного" закона
Верховная Рада разблокировала подписание "ресурсного" закона Просмотров: 234
Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину
Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
5
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
5
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
5
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
Голосов: 9833
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть