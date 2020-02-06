Сенат США отклонил статьи импичмента Трампа

Дональд Трамп - третий президент США, по которому запустили процедуру импичмента. Фото: Страна

Сенат США отклонил обе статьи импичмента президента Дональда Трампа — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса, который расследовал его действия.

В поддержку статьи "злоупотребление властью" высказались 48 сенаторов, против — 52. Статью "препятствование Конгрессу" поддержали 47 сенаторов, против нее выступили 53 сенатора, сообщает Громадське.

Сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни стал единственным однопартийцем Трампа, который поддержал одну из статей импичмента — "злоупотребление властью". Все другие республиканцы отклонили обвинения против Трампа, в то время, как все демократы поддержали.

Оппозиционная партия единогласно высказалась за все статьи обвинения против президента — это также произошло впервые в истории импичмента США.

Чтобы объявить импичмент Трампу, стороне обвинения в Сенате нужно было заручиться голосами не менее двух третей сенаторов (то есть 67 из 100). В Сенате 53 сенатора представляют Республиканскую партию, 45 — Демократическую, а еще два сенатора позиционируют себя как независимые, но находятся в оппозиции к республиканцам, поэтому результаты импичмента оказались прогнозируемыми.

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Дональд Трамп — 45-й президент в истории США. Он третий по которому запустили процедуру импичмента. Ранее официально начинали импичмент против Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

18 декабря 2019 нижняя палата американского парламента - Палата представителей - объявила импичмент президенту США Дональду Трампу по двум статьям: злоупотребления властью (через принуждение власти Украины провести политически мотивированные расследования); препятствование работе Конгресса (из-за блокирования рассмотрения конгрессмены дела о его импичменте). 15 января Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) приняла резолюцию , которой передала статьи импичмента в Сенат (верхняя палата). А спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси утвердила список так называемых руководителей импичмента (impeachment managers), которые выступали стороной обвинения против Трампа в Сенате. Дело импичмента Трампа рассматривалась в Сенате, условно говоря, в формате "суд присяжных". Стороной обвинения выступали уже упомянутые "руководители импичмента", а защитой - президент США (не обязательно лично - может и через представителей). Вместо присяжных были сенаторы, а председательствовал глава Верховного суда США Джон Робертс.