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вторник, 09 февраля 2021 23:31

Сенат начал процесс импичмента для Трампа

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Сенат начал процесс импичмента для Трампа
Трампу во второй раз вынесут импичмент. Фото: Reuters

В Сенате США начался второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа.

Он связанный с обвинениями в подстрекательстве своих сторонников к смертельному штурму Капитолия 6 января, сообщает Reuters.

Сенаторы должны выяснить, является ли рассмотрение дела об импичменте конституционным. После дебатов состоится голосование. Для осуждения Трампа понадобится две трети голосов из 100. Из них по меньшей мере 17 голосов от республиканцев.

Если решение поддержат, Трамп никогда не сможет занимать государственные должности.

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Напомним, палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

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