Семья афганцев погибла после авиаудара США

После удара США погибли 9 гражданских. Фото: Reuters

Девять человек, в том числе шестеро детей, погибли после удара американского беспилотника по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле. Все были членами одной семьи.

Однако цифра пострадавших до сих пор не является окончательной, США получают сообщения о жертвах среди гражданских, передает CNN.

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"Мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, которые свидетельствуют о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование", - сказал прес-секретар Центрального командование США Билл Урбан.

29 августа США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились несколько террористов-смертников с ИГИЛ. Так решили помешать нанести удар по американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула. Однако до сих пор остается неясным, предназначалась машина для взрыва заминированного автомобиля или террорист-смертник использовал ее как транспорт.