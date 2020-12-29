Семьи жертв коронавируса судятся с властью

Участники коллективного иска проводят акцию под судом в Бергамо / Getty Images

Около 500 семей жертв коронавируса подали в коллективный иск против региональной и национальной власти Италии.

Они считают власть ответственной за ошибки, которые привели к смерти их родных, во время первой волны пандемии Covid-19. Об этом пишет NBC.

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По словам родственников, национальное правительство и региональные власти региона Ломбардия не были готовы к кризису и не сделали того, что могли. Они не предотвратили строгом карантина и последующих экономических убытков, а также гибели тысяч людей.

Италия стала одной из первых эпицентров пандемии в Европе. В стране с населением 60 млн человек заболели более 2 млн, и более 72 тыс. умерли.

"Мы уверены, что при надлежащем планировании, которого от Рима не раз требовали в ЕС и ВОЗ, смертей было бы гораздо меньше", - сказал глава группы защиты интересов жертв коронавируса Лука Фуско.

В иске фигурируют премьер Джузеппе Конте, глава региона Ломбардия Аттилио Фонтана и министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Юристы, представляющие комитет, требуют денежной компенсации в размере около $315 тыс. на каждую семью на общую сумму более $120 млн.