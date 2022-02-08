Семь военных погибли под лавиной

В Гималаях погибли военные. Фото: Pexels

В Гималаях под лавиной погибли семь индийских военных.

Стихийное бедствие произошло у границы с Китаем, передает Reuters.

В Министерстве обороны Индии говорят, что лавина сошла на территории штата Аруначал Прадеш. Поисковики уже обнаружили тела всех семи военных.

СМИ пишут, что Индия усилила патрулирование в восточных Гималаях после пограничных столкновений с Китаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины

Штат Аруначал имеет общую границу со спорной территорией Тибета.

В Афганистане в результате схода снежной лавины в восточной провинции Кунар погибли не менее 15 человек. Еще пять человек остаются заблокированными под снегом.