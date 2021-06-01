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вторник, 01 июня 2021 15:56

Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации
Семь стран ЕС с 1 июня ввели сертификаты вакцинации. Фото: regnum

С 1 июня 2021 года семь стран Европейского Союза начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, с которыми будет легче путешествовать территориями ЕС.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Уже сегодня семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - начали выдавать первые сертификаты ЕС", - отмечается в сообщении.

Некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, лица, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза.

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Те, кто выздоровел после инфицирования Covid-19 и имеет сертификаты о вакцинации, "должны быть освобождены от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного ПЦР-теста".

Ряд стран ЕС также хотят требовать сертификаты о вакцинации для доступа на концерты и другие массовые мероприятия.

Ожидается, что система сертификации должна в полном объеме заработать до 1 июля.

Эти сертификаты будут содержать данные о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, или переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС.

Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации.

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