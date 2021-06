Селянам предлагают вакцинироваться от Covid-19 в обмен на кур

В провинции Западная Ява в Индонезии решили поощрить старшее поколение к вакцинации от коронавируса. Правительство предлагает им живых кур за прививки.

Об этом сообщает CNN.

По словам местных чиновников, количество желающих привиться значительно возросло.

Еще в мае 2021 года в провинции начали раздавать кур в обмен на вакцинацию. Проект инициировала полиция вместе с местной властью и центрами здравоохранения. Это лишь одна из мер, направленных на вакцинацию людей старше 45 лет.

По словам помощника комиссара полиции района Пеката Галиха Априа, старшее поколение настороженно относилось к вакцинации против коронавируса. Люди думали, что прививка может привести к серьезным заболеваниям и даже к смерти, и не защищает от COVID-19.

Априа сообщил, что до того, как начали раздавать кур, только 25 человек из 200 хотели прививаться. Но теперь каждый день вакцинироваться хотят уже 250 человек. Это подтвердили журналисты CNN, которые увидели очереди у пункта вакцинации.

"Я и не знала, нужна ли мне эта вакцина. Но когда дали курицу и сказали, что я могу вакцинироваться в обмен на нее - благодарю за это, я рада", - прокомментировала Элис Сумиати, которая приняла участие в программе.

Правоохранители также ходят домой к людям и объясняют преимущества вакцинации и развенчивают мифы о ней, а медики помогают организовать вакцинацию людей на месте.

