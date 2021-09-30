Сейм Латвии запретил георгиевские ленточки

Георгиевскую ленту запрещают в разных странах, соседствующих с Россией / "РИА Новости"

Латвийский Сейм поддержал запрет на использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

Депутаты приняли документ во втором чтении. Об этом сообщает издание Delfi.

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По словам председателя комиссии по правам человека Артусса Кайминьша, ко второму чтению не подали ни одной правки. Впрочем, законопроекту об использовании лент на праздничных мероприятиях, шествиях и пикетах еще предстоит пройти третье чтение. Кайминьш считает, что запрет таки введут.

"Запрещая георгиевские ленты, ограничиваем проявления соответствующей идеологии. Неприемлемы ценности, которые символизирует эта лента. Нам следует показать позицию относительно использования этих лент на публичных событиях", - сказал Кайминьш.

Украина запретила георгиевские ленточки в 2017 году. В мае этого года опрос "Демократические инициативы" показал, что 43% украинцев поддержали запрет георгиевской ленты. Против - 29% граждан. 16% заявили, что им все равно, а 13% - не определились.

Внештатный советник председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления Сергей Чернов в прошлом был в Партии регионов и носил георгиевскую ленту.