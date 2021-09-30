Сейм Латвии запретил георгиевские ленточки

 
Ексклюзивы
1/5
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Монета 500 грн - это полкило золота. 14 экспонатов Музея денег Национального банка
Просмотров: 198
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 234
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 639
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2025
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1548
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 450
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2223
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1755
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1656
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
6
8
7
4
5
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Видео
Все видео
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 234
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 2430
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 387
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 576
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1863
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 423
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 15:38

Сейм Латвии запретил георгиевские ленточки

  Комментировать
Сейм Латвии запретил георгиевские ленточки
Георгиевскую ленту запрещают в разных странах, соседствующих с Россией / "РИА Новости"

Латвийский Сейм поддержал запрет на использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

Депутаты приняли документ во втором чтении. Об этом сообщает издание Delfi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Победобесие" расцвело после нападения на Украину

По словам председателя комиссии по правам человека Артусса Кайминьша, ко второму чтению не подали ни одной правки. Впрочем, законопроекту об использовании лент на праздничных мероприятиях, шествиях и пикетах еще предстоит пройти третье чтение. Кайминьш считает, что запрет таки введут.

"Запрещая георгиевские ленты, ограничиваем проявления соответствующей идеологии. Неприемлемы ценности, которые символизирует эта лента. Нам следует показать позицию относительно использования этих лент на публичных событиях", - сказал Кайминьш.

Украина запретила георгиевские ленточки в 2017 году. В мае этого года опрос "Демократические инициативы" показал, что 43% украинцев поддержали запрет георгиевской ленты. Против - 29% граждан. 16% заявили, что им все равно, а 13% - не определились.

Внештатный советник председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления Сергей Чернов в прошлом был в Партии регионов и носил георгиевскую ленту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сейм Латвии запретил георгиевские ленточки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Полицейские расстреляли националиста

На подводной лодке установили аппарат для мороженого и напитков

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 13419
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 6894
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 5265
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 4383
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3717
Мир
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
 Просмотров: 72
Археологи нашли древнейшие в регионе остатки человека
Археологи нашли древнейшие в регионе остатки человека Просмотров: 72
Педофил сел на 20 лет за шантаж голыми фото
Педофил сел на 20 лет за шантаж голыми фото Просмотров: 288
Украина планирует отправить очередной эвакуационный самолет в Афганистан
Украина планирует отправить очередной эвакуационный самолет в Афганистан Просмотров: 54
Студенты смастерили фургон на солнечной энергии и поехали в путешествие на 3 тыс. км
Студенты смастерили фургон на солнечной энергии и поехали в путешествие на 3 тыс. км Просмотров: 153
Больше всего комментируют
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
1
"Динамо" отмучилось в Мюнхене
1
В Украине утилизируют 34 тыс. доз вакцины Pfizer
1
Украинских заробитчан депортируют из России
Голосов: 127
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть