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воскресенье, 11 июля 2021 13:53

Сегодня в космос полетит британский миллиардер

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Сегодня в космос полетит британский миллиардер
Сегодня, 11 июля, британский миллиардер Ричард Брэнсон должен отправиться в суборбитальный полет. Фото: virgingalactic.com

Сегодня британский миллиардер Ричард Брэнсон должен отправиться в суборбитальный полет на своем космическом корабле VSS Unity. На борту ракетоплана будет команда из двух пилотов и четырех специалистов, включая самого Брэнсона. Вместе с миллиардером полетят главный инструктор-космонавт Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандл. Космолетом будут управлять пилоты Virgin Galactic Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Онлайн-трансляцию испытательного пуска будут показывать на Youtube-канале аэрокосмической компании Брэнсона Virgin Galactic в 17.30 по киевскому времени.

Планируется, что ракетоплан VSS Unity поднимется в воздух с помощью самолета-носителя White Knight Two. На высоте 15 км он отделится. Далее корабль включит собственный двигатель и будет разгонятся до сверхзвуковых скоростей, выходя на космическую высоту. Полет продлится 2,5 часа, но невесомость на борту будет ощущаться только в течение 5-6 минут.

Максимальная высота полета, которую покорил VSS Unity, на сегодня составляет 89 км. Командование военно-воздушных сил США считает границей космоса высоту в 80 км, тогда как Международная авиафедерация определяет границу космоса в 100 км.

Накануне, 22 мая, Virgin Galactic провела успешный запуск VSS Unity с двумя пилотами на борту.

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Брэнсон своим полетом стремится опередить в космосе самого богатого человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса. Тот планирует полететь 20 июля на корабле основанной им компании Blue Origin. Миллиардер собирается совершить полет со своим братом, а также с победителем публичного аукциона, который купил билет за 28 млн долларов, и легендарной летчицей 82-летней Уолли Фанк.

Сейчас в сфере космического туризма Virgin Galactic конкурирует с американской Blue Origin, созданной в 2000 году Джеффом Безосом.

Virgin Galactic была основана в 2004 году. Ее цель - наладить туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников. В перспективе планируется и освоение орбитальных полетов. Первый ракетоплан компании VSS Enterprise потерпел крушение в 2014 году. Ему на смену пришел VSS Unity, который совершил первый полет в 2016 году.

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Дата
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