В Ливии сбили самолет. Фото: youtube.com

В Ливии сбили истребитель российского производства МиГ-29 ЛПА.

Летчику удалось катапультироваться, сообщает YouTube-канале Fighterbomber

"Сегодня я катапультировался не долетая 45 километров до аэродрома. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. Джипов пока не видно с врагом. Буду идти в долину, парашют, все оставляю на земле", - сказал пилот после падения.

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Катапультироваться ему пришлось с высоты почти 700 м.

Британские истребители вновь перехватили российский самолет в небе над Черным морем. Судно направлялось из Крыма на северо-запад.