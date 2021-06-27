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понедельник, 28 июня 2021 00:26

Саудовская Аравия объявила о начале вакцинации детей

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Саудовская Аравия объявила о начале вакцинации детей
В общем Саудовская Аравия сообщила о 483,221 случаев коронавируса в стране. Фото: Pixabay

Саудовская Аравия объявила о начале вакцинации детей от 12 до 15 лет. Об этом сообщил МЗ страны в Twitter.

Саудовская Аравия начнет прививать молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет против Covid-19 вакциной Pfizer-BioNtech после того, как ее утвердило Саудовское управления по вопросам пищевых продуктов и медикаментов.

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В общем Саудовская Аравия сообщила о 483,221 случаев коронавируса в стране, 7,775 человек скончались.

Ранее сообщалось, что Польша начала делать Covid-прививки бездомным.

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