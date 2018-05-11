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пятница, 11 мая 2018 06:10

Санкции заставили Дерипаску избавиться от самолетов

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Санкции заставили Дерипаску избавиться от самолетов
Олег Дерипаска вернул из-за санкций США арендованные частные самолеты. Фото: Коммерсант

Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые находились у него в лизинге, поскольку введенные против него санкции США делают невозможным их использование.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о трех реактивных самолетах Gulfstream G550. Два из них теперь продаются по 29,95 миллионов долларов США каждый.

В компании Freestream, которая занимается продажей самолетов сообщили, что они принадлежали компаниям Credit Suisse и Raiffeisen. Самолеты были переданы в лизинг через управляющую компанию подконтрольным Дерипаске фирмам.

Ими пользовалось высшее руководство. Включая самого Дерипаску.

"Он под санкциями, его компании под санкциями, он должен вернуть самолет. Он должен досрочно прекратить аренду, в соответствии с правилами санкций", - сказал директор фирмы Freestream Алирез Иттихадьех.

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Возвращение самолетов свидетельствует о том, насколько сильно санкции повлияли на бизнес Дерипаски, выйдя за рамки прямого воздействия на его алюминиевую фирму Rusal.

6 апреля в связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали, "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски.

Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

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