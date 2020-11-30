Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Мая Санду заявила, что будет встречаться и разговаривать со всеми, кто сможет помочь Молдове.

Оперативные группы российских войск должны покинуть непризнанное Приднестровье. Они должны покинуть территорию вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе.

Об этом заявила выбрана президентом Молдовы Мая Санду на большой пресс-конференции.

"Когда мы говорим о присутствии российских войск в так называемой Приднестровской молдавской республике - это оперативная группа РФ, в отношении которого нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе этой группы", - сказала Санду.

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Политик заявила, что вывод российских войск - это не просто декларации, а необходимость.

"Буду работать с Россией столько, сколько надо, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск", - добавила она.

Избранный президент Молдовы Мая Санду хочет отправить действующее правительство в отставку. Она поддерживает также идею досрочных парламентских выборов.