Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Оперативные группы российских войск должны покинуть непризнанное Приднестровье. Они должны покинуть территорию вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе.
Об этом заявила выбрана президентом Молдовы Мая Санду на большой пресс-конференции.
"Когда мы говорим о присутствии российских войск в так называемой Приднестровской молдавской республике - это оперативная группа РФ, в отношении которого нет соглашения о присутствии их на территории Республики Молдова, и позиция Молдовы и в дальнейшем будет основываться на выводе этой группы", - сказала Санду.
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Политик заявила, что вывод российских войск - это не просто декларации, а необходимость.
"Буду работать с Россией столько, сколько надо, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск", - добавила она.
Избранный президент Молдовы Мая Санду хочет отправить действующее правительство в отставку. Она поддерживает также идею досрочных парламентских выборов.
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