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четверг, 10 декабря 2020 21:11

Санду планирует посетить Украину

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Санду планирует посетить Украину
Майя Санду приняла приглашение посетить Украину. Фото: Reuters

Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду свою первую зарубежную поездку в должности главы государства совершит в Украину.

Она заявила об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает МИД.

"Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности президента", - сказано в сообщении.

Министр поблагодарил Санду за ее четкую позицию в осуждении российской агрессии и оккупации РФ Крыма.

Кулеба предложил ей принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы.

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"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровье", - подчеркнул министр.

Инаугурация избранного президенткой Молдовы Маи Санду состоится 24 декабря. На мероприятии будет ограниченное количество участников, рассказала Санду на брифинге 30 ноября.

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