Санду планирует посетить Украину

Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду свою первую зарубежную поездку в должности главы государства совершит в Украину.
Она заявила об этом во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает МИД.
"Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента", - сказано в сообщении.
Министр поблагодарил Санду за ее четкую позицию в осуждении российской агрессии и оккупации РФ Крыма.
Кулеба предложил ей принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы.
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"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровье", - подчеркнул министр.
Инаугурация избранного президенткой Молдовы Маи Санду состоится 24 декабря. На мероприятии будет ограниченное количество участников, рассказала Санду на брифинге 30 ноября.
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