Санду объявила о роспуске парламента

Президент Молдовы распустила парламент. Фото: Reuters

Президентка Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает NewsMaker.

"После выборов мы назначим ответственное правительство. Выйдем из кризиса, наведем порядок, а все госучреждения будут работать на благо народа", - заявила Санду.

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Роспуск парламента стал возможным после того, как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.

"Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - отметила Санду.

Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 11 июля.

В Молдове разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинацию от коронавируса чиновников, их родственников и врачей. Президенткой Мая Санду сообщила, что прививки получили более 800 человек, которые не имели на это права.