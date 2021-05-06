Самым старым погребенным человеком Африки оказалась 3-летний ребенок

Общий вид пещеры Панга-я-Саиде, где нашли захоронение / Мохаммад Джавад Шоаи

Археологи нашли самое раннее человеческое захоронение в Африке, в Кении.

Когда археолог Николь Бойвин впервые прибыла на раскопки Панга-я-Саиде, то поняла, что это особое место. Чтобы добраться до него, нужно было подняться через густые леса с прибрежной равнины в горный регион, где обнаружили пещерный комплекс, в котором нашли остатки. Об этом пишет The Independent.

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Пещеру обнаружили в 2008 году. С 2010-го там ведут раскопки ученые из Института Макса Планка и национальных музеев Кении. В одной из пещер обнаружили неглубокую круглую яму, в которой лежали плотно сгруппированные разложенные кости. После нескольких месяцев раскопок археологи обнаружили доказательства, что в этой яме у входа в пещеру похоронен ребенок 78 тыс. лет назад.

После специализированной обработки и анализа двух зубов, которые доставили в Национальный исследовательский центр эволюции человека в испанской Бургосе, ученые выяснили, что остатки зубов принадлежат ребенку в возрасте от двух до трех лет. Ее позже назвали "Мтото", что на суахили означает "Ребенок". Следующие раскопки обнаружили череп и лицо ребенка с неповрежденной нижней челюстью и несколькими зубами, которые не прорезались.

Теперь, после анализа, археологи считают, что Мтото был похоронен вскоре после смерти. Согнутое тело, найденное лежащим на правом боку с подтянутыми к груди коленями, указывает на плотно закрытое захоронение с нарочитой подготовкой. Положение головы в яме предусматривало, что могла быть опора, например, подушка. Это указывает на то, что общество совершило похоронный обряд. Это самое старое из известных человеческих захоронений в Африке.

Хотя находка Панга-я-Саиде - самое раннее свидетельство преднамеренного захоронения в Африке, исследователи говорят, что захоронение неандертальцев и современных людей в Евразии насчитывают до 120 тыс. лет и включают взрослых, детей и подростков. Они считают, что относительное отсутствие ранних захоронений в Африке может быть связано с предвзятостью археологических экспедиций, сконцентрированных в Евразии и других частях мира. А также может быть связана с различиями в практике захоронения среди древних людей. Ученые считают, что захоронения умерших - культурная практика, которую разделяли Homo sapiens и неандертальцы.

Происхождение современных людей прослеживается как минимум до 300 тыс. Лет назад в Африке. Последнее открытие датирует старое захоронение на континенте 78 тыс. лет назад. Возникает вопрос, говорят археологи, почему такой разрыв? Ученые считают, что на большей части африканского континента следует провести дополнительные археологические работы на местах.