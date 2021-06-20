Самый старый аллигатор в мире отметил юбилей

Аллигатор Муджа в Белградском зоопарку / Белградский зоопарк

Самый старый в мире аллигатор по кличке Муджа отметил 85-летие в зоопарке сербской столицы, Белграда.

От выжил во Второй мировой войне и сейчас стал популярным в TikTok, пройдя за жизнь многое. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леопард напал на 5-летнего ребенка и убил ее

Муджа стал самым старым американским аллигатором в неволе, когда другой представитель его вида, Сатурн, умер в Московском зоопарке в 2020 году.

Муджа прибыл в Белград в августе 1937 года из немецкого зоопарка. На момент приезда он был уже взрослым. Он пережил Вторую мировую войну, во время которой зоопарк был почти полностью разрушен, и бомбардировку Югославии НАТО в 1999 году.

В 2012 году он перенес успешную операцию по ампутации части лапы после того, как у него была диагностирована гангрена. В остальном Муджа здоров. Его кормят 5–6 кг мяса раз в неделю, которое состоит из очищенных от шкуры крыс, кроликов, птиц, конины и говядины. Он ест это вместе с костями, которые полезны для его зубов и уровня кальция.

Из-за его преклонного возраста ему трудно охотиться за едой. Вместо этого смотрители зоопарка помещают его прямо перед его челюстью.

В китайской провинции Шэньси впервые показали единственную в мире коричневую панду по имени Цицзай, содержащуюся в неволе.