В сети впервые показали единственную в мире коричневую панду

Опубликовали видео с единственной в мире коричневой пандой. Фото: bigpicture

В китайской провинции Шэньси впервые показали единственную в мире коричневую панду по имени Цицзай, содержащуюся в неволе.

Видео с животным появилось на YouTube.

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Увидеть животное можно только по записи. В парке не могут находиться одновременно более 3 тыс. посетителей.

Цицзай в Китае считают важным животным. Среди китайцев ее уважают, как и других панд. Этих животных нельзя продавать за границу. Однако разрешено отдать другому зоопарку в длительную аренду.

В городе Дуцзянъянь китайской провинции Сычуань установили гигантскую скульптуру панды, которая "делает" селфи.