Самый маленький дом Лондона продают за $1,3 млн

В Лондоне выставили на продажу самый тонкий дом британской столицы. Его ширина - 1,6 м. За этот пятиэтажный дом просят $1,3 млн. 2 этажа подземные, и 3 надземные.

Там есть кухня, столовая, гостиная, ванная и 2 спальни. Дом - бывший магазин шляп с викторианской эпохи. Об этом пишет The Sun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как гармонично обставить квартиру: правила фэн-шуй

Длина дома 7,3 м. Цена за него выросла почти вдвое за последние 10 лет. Последний раз его продали 2009 года за $820 тыс. юристу, который переезжает за границу. Актер Саймон Вудс ранее купил дом за $673 тыс. 2006 года.

На 1-м этаже обеденная гостиная с двойными застекленными дверями, которые ведут во внутренний дворик и сад. На 2-й этаж ведет винтовая лестница. Там 2 спальни и 1 терраса. На 2-м этаже тоже есть душевая, санузел и гардеробная. Еще 1 спальня с встроенной кроватью на 3-м этаже.