Самый большой вулкан Европы за месяц выбросил раскаленную лаву 14 раз

Самый большой действующий вулкан в Европе Этна за последние 4 недели выбросил раскаленную лаву 14 раз.
Вулкан находится на о. Сицилия, Италия, пишет The Watchers.
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Последнее извержение произошло в среду, 17 марта. Камеры наблюдения зафиксировали выход лавы из кратеров.
Местное население напугали громкий грохот, облака пепла и дыма, которые сопровождали извержения.
Вулкан Этна на восточном побережье Сицилии начал извергаться еще 16 февраля, его активность растет с каждым днем.
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