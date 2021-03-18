Самый большой вулкан Европы за месяц выбросил раскаленную лаву 14 раз

Вулкан Этна продолжает извергаться. Фото: Reuters

Самый большой действующий вулкан в Европе Этна за последние 4 недели выбросил раскаленную лаву 14 раз.

Вулкан находится на о. Сицилия, Италия, пишет The Watchers.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проснулся крупнейший вулкан в Европе: видео

Последнее извержение произошло в среду, 17 марта. Камеры наблюдения зафиксировали выход лавы из кратеров.

Местное население напугали громкий грохот, облака пепла и дыма, которые сопровождали извержения.

Вулкан Этна на восточном побережье Сицилии начал извергаться еще 16 февраля, его активность растет с каждым днем.