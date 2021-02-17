Самый активный вулкан Европы вновь проснулся

Во вторник вечером на итальянском острове Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.

Аэропорт Катании приостановил прием и отправку авиарейсов из облака пепла и дыма, сообщает Volcano Discovery.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Это уже второе пробуждение "активного вулкана Европы" за месяц.

По данным Reuters, в последний раз вулкан Этна просыпался 3 февраля.

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Этна является самым высоким и самым активным вулканом Европы. Его высота колеблется от 3326 до 3350 метров - она ​​меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров - примерно раз в три месяца один из них извергается.

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионического плитами.

Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года. Тогда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.