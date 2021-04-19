Самолет времен Второй мировой войны совершил экстренную посадку на пляже с людьми

В Флориде самолет TBM Avenger времен Второй мировой войны приземлился на побережье пляжа, где отдыхали люди. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, во время авиашоу в Коко-Бич, сообщает Florida Today.

Самолет совершил аварийную посадку на мелководье. На видео видно, как он замедляется и влетает в воду носом, после чего передний винт останавливается.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Местные чиновники заявили, что во время инцидента пострадавших нет.

Пилот также избежал серьезных травм во время аварийного приземления, сообщает организатор авиашоу. Отмечается, что самолет имел "механическую проблему".

По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу.