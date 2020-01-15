Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших

В США самолет сбросил топливо над школами во время аварийной посадки. Фото - скриншот

В США коммерческий самолет авиакомпании Delta во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами.

Пострадали 60 человек, большинство из которых дети, пишет CNN.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в городке Кудахи, штат Калифорния. Самолет направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса возникла проблема с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета. Поэтому сбросил топливо в районе, где расположены 5 начальных и одна средняя школы.

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"Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса", - заявили в авиакомпании.

Распоряжений местных властей об эвакуации не поступало. По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

На видео, снятом очевидцами, видно, как из крыльев авиалайнера, что пролетал на небольшой высоте, распыляется вещество светлого цвета. По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза.

В США частный самолет вместе с пилотом запутались в линии электропередач. Необычное происшествие случилось в штате Миннесота.