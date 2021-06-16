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Самолет Путина не пустили на посадку в Женеве - там принимали Байдена

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Самолет президента России Владимира Путина не смогли вовремя посадить в Женеве.

В это время там встречали президента США Джо Байдена. Швейцарские диспетчеры попросили российскую делегацию покружить 1,5 ч. над местными озерами, сообщили российские СМИ, передает "24 канал".

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Из-за прилета Air Force One в аэропорт борт России с Путиным не мог приземлиться. Швейцарские истребители в этот раз не сопровождали российский самолет.

Автор: t.me/rian_ru
  Российская делегация кружилась над озерами, пока в аэропорту встречали Байдена.
Российская делегация кружилась над озерами, пока в аэропорту встречали Байдена.

Байден уже прибыл в Женеву. Его кортеж ехал через кантон Гран-Саконекс. Люди эмоционально встречали президента, выкрикивали и махали руками.

16 июня в Женеве, Швейцария, состоится встреча американского лидера Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Инициатором встречи был Байден. Он предложил это сделать еще в апреле. Договорились встретиться на нейтральной территории.

Лидеры планируют обсудить безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, говорится в стенограмме брифинга для прессы одного из старших должностных лиц администрации Белого дома.

Встретятся на вилле XVIII в. Villa La Grange с видом на Женевское озеро. Это первая встреча президентов.

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Дата
16
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