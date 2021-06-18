Самолет "повара Путина" стоит в аэропорту Берлина несмотря на санкции ЕС

Самолет Евгения Пригожина стоит в Берлине несмотря на санкции США и ЕС. Фото: dw.com

Частный самолет "повара Путина" Евгения Пригожина стоит на обслуживании в аэропорту Берлина несмотря на санкции США и Евросоюза.

Самолет нашли журналисты издания Bild.

С 15 октября 2020 года Пригожин находится в санкционном списке США и ЕС. Это значит, что у него нет права въезжать в Евросоюз. Его активы также заблокированы в ЕС.

Однако один из его активов, частный самолет Hawker 800XP стоимостью €2 млн, прилетел из Санкт-Петербурга в Берлин через две недели после вступления санкций в силу. С тех пор он стоит в немецком аэропорту.

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Частный самолет нашли перед ангаром компании Beechcraft Berlin Aviation. Они занимаются ремонтом и обслуживанием судов.

В декабре 2019 года Пригожин приобрел самолет через подставную компанию в Литве. Он зарегистрировал судно в маленькой стране Сан-Марино, в которой нет аэропорта. По словам экспертов, самолет базировался в Санкт-Петербурге и принадлежит компании под названием Clubgroup Ltd.

Самолет использовался для полетов в Сирию, Ливию и еще восемь африканских стран. В этих странах частная армия "Вагнера" ​​по поручению российского руководства проводит дестабилизирующие операции против местных органов власти или помогает пророссийским режимам.

Федеральное бюро расследований объявило в розыск "повара" президента РФ Владимира Путина Евгения Пригожина за вмешательство в выборы США.