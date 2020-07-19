Самого разыскиваемого мошенника нашли в Беларуси

Марсалека нашли в Беларуси. Фото: УП

Австрийца Яна Марсалека нашли в Беларуси.

Об этом заявили расследовательские проекты The Insider и Bellingcat, немецкое издание Der Spiegel и издательство McClatchy.

Марсалек является бывшим топ-менеджером Wirecard. Его разыскивают по всему миру из-за аферы на 2 млрд евро.

Расследователи говорят, что преступник тесно контактирует с российскими спецслужбами и сейчас скрывается в Витебске. Бывший коллега Марсалека заявил, что он живет там, где у власти одни и те же люди последние 25 лет.

Базы данных показали, что Марсалек прибыл в Беларусь на частном самолете 18 июня 2020. После этого он не покидал страну. Марсалек вероятно прилетел в Минск из Таллина. Туда мог добраться из Австрии или Германии. После приземления в Минске этот же борт через 2 ч вылетел в Витебск.

Компания Wirecard занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не сотрудничали банки и крупные платежные системы. Среди них порносайты и нелегальные казино.

В 2019 году издание Financial Times нашло несоответствия в финансовых документах сингапурского отделения Wirecard. Обнаружили странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью были и у подразделений в ОАЭ и Ирландии. На счетах компании не хватало около 2 млрд евро. Они должны были храниться на счетах в Азии. За деятельность компании там отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек.

В июне 2020 уволили весь топ-менеджмент, включая Марсалека. Гендиректора компании Маркуса Брауна обвинили в фальсификации отчетности и арестовали.

Марсалек начал скрываться. Поиски начала власти Германии и Австрии. Его подозревали в связях с российскими спецслужбами.

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Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. Расследователи указывают, с 2015 года Марсалек работал над проэктам в Ливии. Там сотрудничал с российским советниками и европейскими чиновниками. Будто бы создавал ПВК для защиты бизнеса в Ливии. Журналисты утверждают, что советником Марсалека по Ливии был Андрей Чупригин. Он якобы является высокопоставленным офицером ГРУ.

Марсалек передавал секретные сведения пропутинской "Австрийской партии свободы". За последние 10 лет он более 60 раз приезжал в Россию.

Авторы расследования предполагают, что российские спецслужбы считали Марсалека привлекательным для привлечения и следили за ним.

В Беларуси правоохранители задержали более 220 человек. Все были на стихийных акциях в поддержку претендентов в президенты, которых ЦИК не зарегистрировала кандидатами.