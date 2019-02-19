Автор: fermeru.pro Рекорд: самое больше яйцо снесла курица итальянской породы леггорн

3 года назад в книгу рекордов записали курицу, которая снесла самое большое яйцо. Оно весило 454 грамма. Обычно куриное яйцо весит 60 граммов.

Гигантское яйцо снесла курица Бланш, представительница породы леггорн. Яйцо было с двойной скорлупой и двумя желтками.

Вообще порода кур леггорн популярна среди фермеров. Это лучшие несушки.

Первые яйца можно получить уже через 4-5 месяцев жизни. В год одна курица может принести от 200 до 300 яиц. Они весят примерно по 60 грамм и находятся в прочной белой скорлупе.

Рекордсменами стали яйца кур леггорн в США и СССР. В июле 1971 года в США и в августе 1977 года в СССР фиксировались яйца леггорнов, в которых было по девять желтков.

Также в СССР на птицеферме колхоза "Рада" Зеленодольского района курица-леггорн снесла огромное двойное яйцо. Под скорлупой и белковой прослойкой этого яйца было яйцо нормального размера и тоже со скорлупой.

Автор: agravery. Рекорд: самое больше яйцо снесла курица итальянской породы леггорн

Средний вес курочки породы леггорн составляет 1,5-2 килограмма, а петух может весить около 3 килограммов.

Курица породы белый леггорн, обозначенная как № 2988, по 364 дня снесла 371 яйцо. Этот официальный тест, закончился 29 августа 1979. Его провел Гарольд Билер в Сельскохозяйственном колледже Университета штата Миссури, США. Также рекорд по количеству снесенных яиц был установлен в 1930 году. Принадлежал леггорну Принцесс То Каван, которая снесла 361 яйцо за 364 дня.

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Несушка с казахстанского поселка Якорь снесла яйцо весом 149 г. Оно было 10 см длиной и 5 см в диаметре. За это птицы попала в Книгу рекордов Гиннеса. Несушка породы Родонит-2 - племенная курица, но яйца у нее весом до 65 граммов. Такое большое - это сбой в организме. Она должна погибнуть, но осталась жива. Это феномен.