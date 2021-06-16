Саммит в Женеве: журналисты увидели знак доверия Байдена к Путину

Президент США Джо Байден доверяет лидеру РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщила журналистка издания PBS Ямиче Алсиндор в Twitter.

Корреспондентка Элиза Перлмуттер спросила у Байдена во время саммита в Женеве: "Доверяете ли вы Путину?".

Президент США утвердительно кивнул. Информацию также подтвердила журналистка из The Washington Post Эшли Паркер.

Публикация быстро распространилась в сети. Белый дом сразу отреагировал на информацию и открестился от нее.

Автор: yamiche Журналистка PBS сообщила, что Байден доверяет Путину.

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По словам директора по коммуникациям Кейт Бедингфилд, в условиях хаоса, когда все репортеры наперебой задавали множество вопросов, Байден кивал не в ответ на какой-либо конкретный вопрос, а в благодарность работе представителей прессы.

Также она процитировала самого Байдена, который за несколько дней до встречи с Путиным сказал: "Доверяй, но проверяй".

В Женеве начался саммит президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Перед началом главы обоих государств сделали короткие заявления и поделились своими ожиданиями.