Самая высокая гора Западной Европы уже десять лет теряет высоту

Монблан теряет высоту. Фото: Reuters

Самая высокая гора Западной Европы – Монблан – продолжает терять высоту.

С 2017 году она стала меньше на целый метр, сообщает The Local.

Монблан был 4 807,81 метра высотой состоянию на сентябрь 2021 года. В 2017 же – 4 808,72 метра. Почему гора становится меньше – эксперты пока объяснить не могут.

Монблан становится меньше уже 10 лет. В 2007 году эта самая высокая в Западной Европе гора имела 4 810,90 метра. Специалисты-географы говорят, что ежегодно она теряет примерно 13 сантиметров.

Показатель 2019 был несколько ниже – 4 806,03 метра. Почему так произошло – неизвестно.

Теперь климатологи, гляциологи и другие ученые должны просмотреть все собранные данные и выдвинуть теории для объяснения этого явления, – говорится в пресс-релизе экспедиции.

Измерительную экспедицию организуют каждые два года. Особое беспокойство у ее участников вызывает ускорение таяния ледников в мире.

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Монблан (Белая Гора) – вершина в Западных Альпах, которую считают самой высокой в Западной Европе. Расположена на границе Франции и Италии, между итальянским городом Курмайор и французским Сен-Жерве-ле-Бен.