Самая масштабная операция за 10 лет: в Испании задержали "русскую мафию"

В Испании разоблачили "русскую мафию". Фото: useria.ru

Испанская полиция и Европол совместно провели операцию по задержанию "русской мафии" в среду, 16 декабря.

Об этом сообщили пресс службы полиции Испании.

Расследование началось 2013 года. Оказалось, что преступная сеть вложила вывезенные из России деньги в объекты на побережье Испании. Преступники с помощью взяток пытались проникнуть в испанский государственный сектор.

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Правоохранители провели 18 обысков в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и в Ибице.

Арестовали 23 участника группировки. Их гражданство не разглашается.

После обыска полицейские изъяли $367 тыс. наличными, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой.

По словам полицейских, преступная группировка причастна к убийствам, торговле людьми, наркотиками и оружием.

Эту спецоперацию называют крупнейшей за последние 10 лет.

В Харькове разоблачили группу злоумышленников, которые пытались отобрать у мужчины квартиру. Пострадавший должен был передать преступникам 50 тыс. грн и перерегистрацию права собственности на квартиру как возвращение долга, которого не существовало.