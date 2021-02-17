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среда, 17 февраля 2021 09:15

Шаг назад: Польша собирается ужесточить карантин

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Шаг назад: Польша собирается ужесточить карантин
5% всех случаев инфицирования в Польше вызвано британским штаммом. Фото: Reuters

Правительство Польши не исключает отмену смягчений карантинного режима.

В стране наблюдается увеличение количества Covid-инфицированных, заявил заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска, передает "Польское радио".

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"Если и в дальнейшем будет такая ситуация, как мы видим, нужно будет сделать шаг назад", - сказал Краска.

5% всех случаев инфицирования в Польше вызвано британским штаммом. Это влияет на общий рост статистических показателей, которые впервые упали ниже уровня ноября 2020-го.

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12 февраля в Польше возобновили работу гостиницы, хостелы, театры, кинотеатры, филармонии, спортивные объекты на открытом воздухе, а также бассейны.

За минувшие сутки, в Польше зафиксировано 5178 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 196 человек. С начала пандемии в Польше инфицировались около 1,6 млн человек, более 41 тыс. человек умерли.

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