Саакашвили похудел и жалуется на сердце

 
Ексклюзивы
1/5
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 2295
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 4149
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 2052
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 243
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 2898
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 576
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1476
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3474
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3042
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 900
Фото
Все фото
16
4
13
14
32
Климатическая конференция ООН в Глазго и 70 тыс. цветов в память о жертвах коронавируса - 3 ноября в фотографиях
Климатическая конференция ООН в Глазго и 70 тыс. цветов в память о жертвах коронавируса - 3 ноября в фотографиях
Из-за оползней погибли как минимум 11 человек
Из-за оползней погибли как минимум 11 человек
Минимум 20 человек погибли под обрушившейся многоэтажкой
Минимум 20 человек погибли под обрушившейся многоэтажкой
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Вулкан на Канарах, &quot;Игра в кальмара&quot; и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
Вулкан на Канарах, "Игра в кальмара" и протесты в Чили: каким был месяц – в самых ярких фото
Видео
Все видео
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
Интервью
1/5
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 837
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6489
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4059
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1017
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 243
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
среда, 03 ноября 2021 23:21

Саакашвили похудел и жалуется на сердце

  Комментировать
Саакашвили похудел и жалуется на сердце
Саакашвили в грузинской тюрьме голодает уже 34-й день. Фото: РБК

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили потерял 10% своего веса во время голодовки в Руставской тюрьме.

"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михэила Саакашвили, и по заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту. Михэил Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, что очень опасно", сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе после посещения Саакашвили в тюрьме в среду вечером, информирует Интерфакс-Украина.

Следующий консилиум состоится в пятницу 5 ноября.

Саакашвили объявил голодовку в грузинской тюрьме 1 октября и голодает уже 34-й день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили планируют убить - адвокат

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам.

Консилиум врачей рекомендовал перевести политика в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику.

Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, потому что его там убьют, заявил адвокат заключенного Николоз Гварамия.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал такие утверждения бредом и провокацией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саакашвили похудел и жалуется на сердце». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

За день уничтожили всех евреев города

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 13158
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 1 Просмотров: 7831
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 7669
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 7542
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
7
 Просмотров: 5922
Мир
Ученые сделали прогнозы относительно Covid-19
Ученые сделали прогнозы относительно Covid-19 Просмотров: 207
Боевику ДНР Лусварги вынесли новый приговор
Боевику ДНР Лусварги вынесли новый приговор Просмотров: 1080
Климатическая конференция ООН в Глазго и 70 тыс. цветов в память о жертвах коронавируса - 3 ноября в фотографиях
Климатическая конференция ООН в Глазго и 70 тыс. цветов в память о жертвах коронавируса - 3 ноября в фотографиях
16
 Просмотров: 432
В разбившемся в России самолете были украинцы
В разбившемся в России самолете были украинцы Просмотров: 1206
В России во время захода на посадку разбился самолет
В России во время захода на посадку разбился самолет Просмотров: 801
Больше всего комментируют
13
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
7
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 1159
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть