Саакашвили похудел и жалуется на сердце

Саакашвили в грузинской тюрьме голодает уже 34-й день. Фото: РБК

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили потерял 10% своего веса во время голодовки в Руставской тюрьме.

"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михэила Саакашвили, и по заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту. Михэил Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, что очень опасно", сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе после посещения Саакашвили в тюрьме в среду вечером, информирует Интерфакс-Украина.

Следующий консилиум состоится в пятницу 5 ноября.

Саакашвили объявил голодовку в грузинской тюрьме 1 октября и голодает уже 34-й день.

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Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Консилиум врачей рекомендовал перевести политика в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику. Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу, потому что его там убьют, заявил адвокат заключенного Николоз Гварамия. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал такие утверждения бредом и провокацией.