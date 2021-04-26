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понедельник, 26 апреля 2021 04:31

С сектора Газа снова выпустили ракеты по Израилю

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С сектора Газа снова выпустили ракеты по Израилю
24 апреля из сектора Газы в сторону Израиля были выпущены более десяти ракет. Фото: Pixabay

Палестинские радикалы в воскресенье выпустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории.

Об этом сообщает пресс служба израильской армии в Twitter.

"Несколько минут назад террористы в Газе выпустили ракету по Израилю", - говорится в сообщении.

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24 апреля из сектора Газы в сторону Израиля были выпущены более десяти ракет. Две ракеты взорвались недалеко от границы между Израилем и сектором Газы, третья была перехвачена израильской системой "Железный купол".

Армия обороны Израиля сообщила, что в ответ на атаку один из ее танков обстрелял пост ХАМАС в Газе.

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