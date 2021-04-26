С сектора Газа снова выпустили ракеты по Израилю

Палестинские радикалы в воскресенье выпустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории.
Об этом сообщает пресс служба израильской армии в Twitter.
"Несколько минут назад террористы в Газе выпустили ракету по Израилю", - говорится в сообщении.
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24 апреля из сектора Газы в сторону Израиля были выпущены более десяти ракет. Две ракеты взорвались недалеко от границы между Израилем и сектором Газы, третья была перехвачена израильской системой "Железный купол".
Армия обороны Израиля сообщила, что в ответ на атаку один из ее танков обстрелял пост ХАМАС в Газе.
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