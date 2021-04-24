Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения

С сектора Газы полетели ракеты. Фото: Reuters

Из сектора Газы в сторону Израиля были выпущены более десяти ракет.

Две ракеты взорвались недалеко от границы между Израилем и сектором Газы, третья была перехвачена израильской системой "Железный купол". Сообщений о травмах не поступало, пишет The Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщила, что в ответ на атаку один из ее танков обстрелял пост ХАМАС в Газе.

Затем в населенных пунктах вблизи Газы снова несколько раз сработали сирены. Это свидетельствовало о семи ракетных запусках. "Железный купол" перехватил три ракеты, а остальные упали на открытой местности. Сирены снова включались около 3 и 4 часов утра.

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Это произошло вскоре после того, как боевики выступили с совместным призывом к палестинскому сопротивлению в Иерусалиме.

В Иерусалиме вторую ночь подряд израильская полиция сражается с палестинцами

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания независимого еврейского государства. Это привело к вооруженным столкновениям между арабами и евреями. В 1947-м в Палестине проживало 1.2 миллиона арабов и 650 000 евреев. Согласно решению ООН, территория еврейского государства должна включать прибрежную равнину, за исключением Яффского анклава, Восточную Галилею и малонаселенную пустыню Негев для будущих переселенцев. Арабы же получали большую часть Иудеи и Самарии, Северо-Западную Галилею, сектор Газа части Негева и Яффский анклав. Иерусалим объявлялся международным подопечной территорией, открытой для обоих народов. В мае 1948 года на следующий день после вывода из Палестины британских войск и провозглашения государства Израиль началась первая арабо-израильская война - страна была атакована Трансиордании, ныне Иордания, Египтом, Сирией, Ираком и Ливаном.