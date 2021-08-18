С полки супермаркета вылез гигантский питон

Питон высунулся прямо из прохода со специями / HELAINA ALATI

В Австралии огромный питон длиной 3 м высунулся из прохода со специями в супермаркете и оказался в нескольких сантиметрах от лица покупателя.

Хелайна Алати рассматривала специи в магазине Woolworths в Сиднее, когда увидела змею в 20 см от лица. Об этом пишет Daily Star.

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На кадрах видно, как рептилия спокойно ползет между специями, а ее голова значительно выступает в проход. Питон не был агрессивным.

К счастью, женщина когда-то была ловцом змей, поэтому схватила сумку и умело засунула в нее рептилию. На другом видео видно, как она выпускает змею в дикую природу.

Сотрудники супермаркета расследуют, как змея попала в магазин. И поблагодарили женщину за то, что она сама с ней справилась.

Сотрудников почтового отделения Бангкока напугал питон длиной 3 м, вылезший из посылки. Почтальоны сортировали письма и неожиданно из коробки выползла гигантская змея.